Terreno em Xerém onde será construída unidade de saúde - Divulgação

Terreno em Xerém onde será construída unidade de saúdeDivulgação

Publicado 27/07/2022 22:26

Duque de Caxias - Com investimentos de R$ 28,6 milhões do município e do estado, está sendo construída, em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, uma nova UPH – Unidade Pré-Hospitalar que vai atender adultos e crianças em diversas especialidades médicas, além de realizar pequenos procedimentos cirúrgicos. A nova unidade de saúde está sendo construída na Rua Pastor Avelino, local de fácil acesso, e poderá atender também usuários da BR 040 – Rodovia Washington Luiz. A UPH vai desafogar o atendimento nas unidades de saúde da região.

O "novo hospital de Xerém", como está sendo chamado pelos moradores, está sendo construído em uma área de 13,9 mil metros quadrados, com nove consultórios médicos, salas amarela e vermelha, odontologia, ginecologia, classificação de risco, raio X, ecocardiograma, ultrassonografia e de espera, entre outras dependências para atendimento e para os profissionais de saúde. O canteiro de obras está preparado para o início do trabalho de fundação.