Procurador-Geral de Duque de Caxias, dr. Fabricio GasparDivulgação

Publicado 26/07/2022 21:20 | Atualizado 26/07/2022 21:22

Duque de Caxias - O Procurador-Geral da Prefeitura de Duque de Caxias, dr. Fabrício Gaspar, participou, em Niterói, do V Congresso de Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Fabrício é coautor do 1º Livro dos Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro, lançado durante o evento, onde foi agraciado com uma homenagem da Câmara Municipal de Niterói.



Dr. Fabrício ficou emocionado com a homenagem:

Congresso de procuradores do estado do Rio de Janeiro Divulgação

“O texto da Moção de Aplausos que recebi é lindo. Receber uma homenagem como esta, oferecida por um vereador de uma cidade importante como Niterói, distante daquela na qual exercito meu trabalho de procurador municipal, demonstra que estamos chegando a um estágio de reconhecimento. Isso vai além de mim, atingindo o município de Duque de Caxias e todos os integrantes da nossa Procuradoria Geral. É muito gratificante”, declarou.



O livro lançado durante o evento reúne os melhores artigos produzidos nos últimos dois anos pelos procuradores municipais do estado do Rio.

“Eu integro o conselho da federação há um ano e meio e a atual gestão veio para revolucionar. Desde o início da pandemia de Covid-19 tivemos muitos debates e incentivamos os procuradores a publicar artigos sobre suas ações e pesquisas relacionados aos seus trabalhos. Os melhores artigos foram reunidos neste livro, o primeiro reunindo artigos criados por procuradores municipais do Rio de Janeiro sobre advocacia pública”, explicou dr. Fabrício, cujo artigo é “O Equilíbrio Ambiental e o Interesse Público como Elementos Indissociáveis das Manifestações dos Advogados Públicos Municipais”.



Apesar de estar em sua 5ª edição, esta foi a primeira organizada pela FEPROMERJ (Federação dos Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro). O Congresso de Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro ocorreu na sede da Câmara dos Dirigentes Logistas de Niterói (CDL – Niterói), foi aberto para o público geral e teve como tema “Experiência e Práticas da Advocacia Pública Municipal”.