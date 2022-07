A vacinação estará disponível nas Policlínicas, Unidades Básicas e Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até às 16h. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

A vacinação estará disponível nas Policlínicas, Unidades Básicas e Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até às 16h.Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 22/07/2022 19:26

Duque de Caxias - A partir desta sexta-feira, 22, todas as crianças de 04 anos poderão se vacinar contra a covid-19 no município de Duque de Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, com a ampliação da faixa etária, a vacinação infantil contra a Covid-19 passa a contemplar todas as crianças com idades de 04 a 11 anos. O imunizante utilizado nesta faixa etária será a Coronavac.

É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação da criança, CPF ou cartão do SUS, e documentos pessoais do responsável.



Onde vacinar as crianças, dias e horários



* A vacinação contra a Covid-19 para crianças de 04 a 11 anos, acontece de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades de saúde:

- UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC)

Obs: Aos sábados, a vacinação infantil acontece, das 7h às 11h, nas seis UPHs do município.



* Crianças na faixa etária de 05 a 11 anos também podem receber a vacina da Covid-19, de segunda a sexta, das 13h às 16h, nas seguintes unidades:

- Hospital Municipal Duque

- Unidades da Rede de Atenção Primária (UBSs e ESFs)

Confira a lista das unidades ESF e UBS de Duque de Caxias, acessando o link: https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/confira-o-calendario-de-teste-rapido-e-vacinacao-da-covid-19-para-o-mes-de-julho-nas-unidades-de-atencao-primaria-de-duque-de-caxias/3972