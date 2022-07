Caxias abre vagas para cursos gratuitos de desenho - Divulgação

Publicado 21/07/2022 20:42

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT) está com inscrições abertas, até 27 de julho, para cursos gratuitos de Desenho Mangá, Desenho de Realismo e Desenho para Crianças, ministrados nas dependências da Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar, sob a orientação da professora Symone Carla.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário online, acessando o link: https://forms.gle/DhtVpT8CiLy1JFDj8.

- Curso de Desenho Mangá: Direcionado para o público com idade a partir de 12 anos. O aluno aprenderá o estilo de desenho japonês, aperfeiçoando a prática do desenho mangá e desenvolvendo a criação de personagens autorais. As aulas acontecem de forma presencial, às segundas-feiras, em dois horários: das 09h às 11h e das 14h às 16h. O aluno poderá escolher o turno durante a inscrição. As aulas começam em 01 de agosto e terminam em 28 de novembro.

- Curso de Desenho para Crianças: Direcionado para o público com idade de 08 a 11 anos de idade. O objetivo é estimular a criatividade, aperfeiçoar o traço e desenvolver uma identidade criativa. As aulas acontecem às quartas-feiras, em dois horários: das 09h às 10h e das 14h às 15h. As aulas começam em 03 de agosto e terminam em 26 de outubro.

- Curso de Desenho de Realismo: Indicado para quem quer aperfeiçoar e desenvolver o traço por meio de técnicas executadas em desenho realista. O curso é direcionado para maiores de 15 anos e que já tenham noção de desenho. O aluno vai aprender proporções, luz e sombra, profundidade, texturas, medidas do corpo humano, perspectiva, composição e animais.

O curso tem duração de seis meses, com início em 05 de agosto. As aulas acontecem todas às sextas-feiras, em dois turnos: das 09 às 11h e das 14h às 16h.

A Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar fica na Praça Engenheiro Leão Moura, s/n – Xerém - Duque de Caxias.