Publicado 20/07/2022 20:39

Duque de Caxias - No dia 19 de janeiro deste ano, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu do Governo do Estado a tarefa de administrar mais uma unidade hospitalar de referência, ampliando os serviços prestados em sua rede de saúde pública. Ao completar seis meses de transferência da administração estadual para municipal, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) tem muitos motivos para comemorar.

A primeira grande notícia foi a liberação de recursos, através do Governo do Estado, para início imediato de uma reforma geral no hospital. A partir desses investimentos, o HMAPN já conta com um novo Centro de Imagens, novos aparelhos de alta tecnologia, uma nova clínica cirúrgica com 24 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria, além do novo Centro Cirúrgico e SPA (Serviço de Pronto Atendimento). A Prefeitura também investiu na contratação de novos profissionais especializados, aumentando a sua capacidade de atendimento aos usuários.



Os resultados alcançados nos últimos seis meses reafirmam o esforço e a competência da gestão municipal, entregando o melhor serviço de saúde para todos. No mês de maio, o hospital de alta complexidade, e que é referência estadual em atendimentos a politraumatizados graves, registrou um recorde histórico, chegando a 1.049 cirurgias realizadas.



“A municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes foi uma grande missão assumida pelo município. Desde o início sabíamos das dificuldades que encontraríamos, mas sempre estivemos cientes da nossa capacidade. Com o apoio do Governo do Estado, a nossa expectativa é aumentar ainda mais o fluxo, agilizando os atendimentos”, ressalta o secretário de Saúde.



De 19 de janeiro a 19 de julho, o hospital contabiliza 64.820 atendimentos por especialidade, 5.940 cirurgias e 236.323 exames realizados.



Para os diretores do HMAPN, Dr. Luca Freire (Diretor-Geral), Dr. Thiago Resende (Diretor Médico) e Dr. Leonardo Cupido (Diretor Técnico), o resultado positivo surpreendeu todos na unidade.

“Esses números são bem impactantes para gente, porque é resultado de todo o esforço e dedicação das nossas equipes. Além disso, com a chegada dos novos aparelhos de ponta e do novo Centro de Imagem, estamos conseguindo fazer procedimentos delicados de neurocirurgia e coluna, que antes não eram feitos aqui”, reforça Dr. Luca Freire, diretor-geral do Hospital.