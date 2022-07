Projeto de culinária em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 19/07/2022 21:42

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, em parceria com o Instituto Sinal do Vale, realizou o primeiro JACALAB - Laboratório Culinário de Receitas com a Jaca Verde. Em sua primeira edição, o laboratório culinário reuniu chefs de cozinha e profissionais de gastronomia para conhecer os diversos pratos culinários desenvolvidos a partir do uso da fruta.

Através da coordenadora Thai Guglielmi, os alunos conheceram o trabalho desenvolvido pelo projeto Madre Frutos, criado pelo Instituto Sinal do Vale com o objetivo de fazer o manejo, retirada e processamento da jaca verde. Também foram apresentados às instalações, passando pelo viveiro de mudas e, por fim, a fábrica onde é feito todo o processamento da jaca verde até a preparação dos pratos, aproveitando cada parte da fruta.

“A empresa Madre Frutos foi desenvolvida com o objetivo específico de dar visibilidade às diversas possibilidades do uso da jaca verde na culinária. Futuramente temos planos de expandir e incluir outros frutos nesse processo, encontrados em abundância nos mais de 200 hectares do Sinal do Vale”, destaca a coordenadora Thai.



A Gastróloga Hayza Oliveira, uma das participantes da oficina, falou da sua satisfação em fazer parte dessa primeira edição.

“Ter acesso a todo esse conhecimento foi uma experiência muito construtiva, instrutiva e impressionante também. Eu não imaginava que existia um trabalho como esse aqui em Duque de Caxias. O que vi, ouvi e aprendi me enriqueceu como profissional e como pessoa também”, ressaltou Hayza Oliveira.



Ao final do encontro, foram entregues os certificados de participação na oficina JACALAB, com a presença da subsecretária municipal de Turismo, Lídia Malafaia, e da fundadora e diretora do Instituto Sinal do Vale, Thaís Corral.