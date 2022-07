Duque de Caxias: mais de 2 mil moradores passam a ter água tratada e regular - Divulgação

Publicado 15/07/2022 18:10

Duque de Caxias - Mais de seis quilômetros de rede de água foram assentados no bairro Pilar, em Duque de Caxias, e os benefícios já são sentidos pelos moradores. A Águas do Rio, por meio do Programa ‘Vem Com a Gente’, percorreu 18 ruas do bairro, beneficiando cerca de 2 mil pessoas com água tratada e regular.



“Eu me sinto bem satisfeito com o que a empresa está fazendo por aqui. A água está chegando direitinho. Tínhamos um problema sério em relação ao abastecimento e, com o resultado do trabalho das equipes, vejo que já melhorou muito. Hoje eu consigo regar minhas plantas, lavar minhas coisas, cuidar dos meus cachorros. A Águas do Rio conseguiu acabar com o problema que tínhamos de falta de água”, comemora o morador do Pilar, José Antônio Pereira.



De acordo com Walace de Jesus, supervisor comercial da Águas do Rio, a intervenção no local já está em fase de conclusão.

“Iniciamos o serviço no Pilar ainda no início do ano, com estudos de melhorias, implantações de rede, cadastro dos moradores, entre outros. Também realizamos cerca de 600 novas ligações, regularizando o abastecimento de moradores que não tinham acesso à água tratada. Mais do que água nas torneiras, estamos levando saúde e qualidade de vida aos caxienses”, avalia.