Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 12/07/2022 21:45

Duque de Caxias - Os servidores ativos efetivos, cargos em comissão e contratados temporários da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias deverão atualizar os dados cadastrais dos dependentes. Os profissionais terão até o dia 14/08 para atualizarem as informações no site da PMDC.



Os funcionários deverão providenciar a atualização do cadastro seguindo os procedimentos descritos. Acessar o portal do servidor público, por meio do link duquedecaxias.rj.gov.br/servidores, e clicar na opção “Contracheque Ativos e Informe Rendimentos Anual”. Logo após, preencher os campos editáveis dos CPFs dos dependentes cadastrados.



Aqueles que preferirem, poderão comparecer à Secretaria Municipal de Administração, portando cópia do documento de identificação dos dependentes. O servidor preencherá o formulário disponibilizado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), a fim de que o cadastro seja atualizado no Sistema Integrado da Folha de Pagamento.



De acordo com o secretário de Administração, Chiquinho Pessanha, é preciso esclarecer que a liberação do acesso ao servidor para consulta ou impressão de seu contracheque ou informe de rendimentos está condicionada à atualização dos dados dos dependentes.

“Se o servidor não realizar a atualização do cadastro de seus dependentes após o término do período, serão excluídos do Sistema Integrado da Folha de Pagamento os dependentes já cadastrados”, explicou o gestor da pasta.