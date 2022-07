Transporte escolar vai passar por vistoria em Duque de Caxias - Divulgação

Transporte escolar vai passar por vistoria em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 11/07/2022 20:32

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos de Duque de Caxias fará, entre os dias 25 e 29/07, a vistoria do segundo semestre dos 112 veículos que fazem transporte escolar na cidade. Para a vistoria, que será realizada na Rua Professor José de Souza Herdy, em frente a Unigranrio, no bairro Jardim 25 de Agosto, das 9h às 12h e das 14h às 16h, são exigidos vários documentos e o pagamento da taxa de R$ 294,00 referente a 100 VR – Valor Referência.

A vistoria acontecerá de acordo com o final das placas dos veículos, seguindo o seguinte cronograma:

Final de placa 0 e 1 (dia 25/07);

Final de placa 2 e 3 (26/07);

Final de placa 4 e 5 ((27/07);

Final de placa 6 e 7 (28/07);

Final de placa 8 e 9 (29/07).

Veja a documentação exigida:

No ato da vistoria os proprietários devem apresentar os seguintes documentos: Certificado de Sanitização e Dedetização, conforme protocolo da ANVISA; CNH categoria D com inclusão de curso de condutor de escolares; CRLV 2021; ISS 2021 pago; Taxa de Vistoria (o Decreto Municipal 7653 de 27 de julho de 2020, fica suspensa a apresentação da taxa); Comprovante de residência atualizado; Certificado (CSV) INMETRO para veículos movidos a GNV (na validade); Seguro APP (apólice) na validade; Tacógrafo devidamente aferido; Certidão criminal na validade (90 dias) emitida pelo site da Justiça Estadual (com emissão gratuita para emprego no link http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao/judicial/solicitar ).