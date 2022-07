Wilson Reis ao lado do cônsul da China - Divulgação

Publicado 08/07/2022 15:43

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, reuniu-se com representantes do Consulado Geral da China no Rio de Janeiro, na sede da Prefeitura, em Jardim Primavera. Na ocasião, foram tratadas propostas intersetoriais com o objetivo de promover o estreitamento de relações com a cidade.



Durante a reunião com o cônsul econômico e comercial do Consulado da China no Rio de Janeiro, Xu Yuansheng, foram debatidos temas a fim de incentivar a realização de parcerias com o município na área de tecnologia, segurança e educação.

“Hoje é o primeiro encontro do consulado com Duque de Caxias pós pandemia e achamos que a Prefeitura tem potencial pra exercer essa parceria amigável com a China. Por essa razão, viemos estreitar os laços e estabelecer relações com a cidade”, disse o cônsul.



Para o prefeito Wilson Reis, a visita é muito enriquecedora culturalmente. O Chefe do Executivo ressaltou também que o compartilhamento de informações gera desenvolvimento para a região.

“Duque de Caxias tem uma localização privilegiada e muitas empresas chinesas estão localizadas na cidade. Por esta razão, devemos fortalecer para trazer benefícios para todos os moradores”, declarou o prefeito.