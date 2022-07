Caxias Shopping recebe exposição inédita do projeto ArtRio Educação - Divulgação

Publicado 05/07/2022 17:13

Duque de Caxias - Até 17 de julho, o Caxias Shopping vai receber uma mostra gratuita em que o público terá a oportunidade de conhecer um pouco sobre o trabalho de nomes importantes como Tarsila do Amaral, Hélio Oiticica, Vicente do Rego Monteiro, Heitor dos Prazeres, Djanira da Motta e Silva, Maria Martins, Flávia Carvalho, Waldemar Cordeiro, Abdias Nascimento.



Com curadoria da professora e doutora em história da arte Fernanda Lopes, o ArtRio Educação celebra, este ano, o centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, em São Paulo, com adesão de artistas e intelectuais visionários da época.



A mostra “Caminhos da Arte Moderna Brasileira” terá 9 totens que contam a história da arte moderna no Brasil traçando um paralelo entre o trabalho dos artistas citados acima. O público vai percorrer um labirinto até a última instalação que propõe uma experiência sensorial para encerrar a jornada. Durante o período da exposição, o Caxias Shopping também terá espaços instagramáveis e atividades focadas no público infantil que incentivam as crianças a explorarem a arte na prática. Serão oferecidas visitas guiadas para o públicos todos os dias, das 14h às 20h, além de agendamento para visitas de grupos escolares ou de ONGs, sempre às sextas, entre 14h e 20h. O agendamento pode ser realizado pelo telefone (21) 2784-2020 (Espaço Cliente).



“A parceria com o projeto ArtRio Educação proporciona ao nosso público uma experiência de conexão com a arte mundial nos corredores do shopping. Com a realização de mais essa edição do projeto, buscamos incentivar o interesse pela arte e pelo conhecimento, tornando as informações mais acessíveis e oferecendo atividades lúdicas para toda a família”, afirma Michelle Coutinho, gerente de Marketing do Caxias Shopping.



Mostra ArtRio Educação – “Caminhos da Arte Moderna Brasileira”



Data: de 27 de junho a 17 de julho



Horário de Visitação: de segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingos e feriados, das 13h às 21h



Local: Caxias Shopping – Praça em frente à CVC



Visitação gratuita





Oficinas Gratuitas de Artes Infantis e Visitas Guiadas



Diariamente, das 14h às 20h





Agendamento para escolas e ONGs: (21) 2784-2020 - Horários disponíveis: somente sextas, das 14h às 20h



Limite de 12 estudantes por horário