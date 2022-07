Caxias leva vacinação a beneficiários de programa social - Divulgação

Publicado 05/07/2022 17:07

Duque de Caxias - A Secretaria de Habitação de Duque de Caxias, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu entre os dias 21 de junho e 04 de julho a campanha “Prevenção da Saúde é o Melhor Remédio”. A ação foi aplicada em todos os empreendimentos do município do Programa “Minha Casa, Minha Vida” e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O objetivo foi atualizar a dosagem vacinal da população destes locais contra a Covid-19 e o vírus da gripe, além de alertar sobre a necessidade de que todos se protejam da Covid-19.



Durante a ação também foram oferecidos serviços de teste de Covid-19, aferição de pressão arterial e verificação de taxa de glicose sanguínea. Ao todo, a ação alcançou mais de 500 beneficiários dos programas de habitação popular, criados em parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Duque de Caxias.



O secretário municipal de Habitação, Eduardo Feital, falou sobre a importância de cuidar da população.

“Além de atravessarmos um período de pandemia, estamos no inverno, onde a incidência de transtornos respiratórios já aumenta naturalmente. Precisamos fazer o possível para estimular a população a se prevenir tomando as vacinas necessárias”, declarou o secretário.