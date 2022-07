Melhorias no Hospital de Saracuruna - Divulgação

Publicado 04/07/2022 21:35

Duque de Caxias - As melhorias na saúde da cidade da Baixada Fluminense ganharam um reforço. O governador Cláudio Castro e o prefeito Wilson Reis inauguraram a clínica cirúrgica do 4º Andar do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Os gestores entregaram aos moradores do município a nova clínica cirúrgica do HMAPN, com 12 enfermarias, 41 leitos, Centro Cirúrgico e o novo SPA (Serviço de Pronto Atendimento).

Além da reforma, o hospital também recebeu novos equipamentos, como, por exemplo, um aparelho de tomografia computadorizada de alta tecnologia que pode atender pacientes com mais de 300 quilos e realizar em torno de 400 exames por dia.



Em sua fala, o prefeito de Duque de Caxias agradeceu às autoridades presentes e reforçou a importância de oferecer um hospital equipado com aparelhos de alta tecnologia para a população.

“Este momento representa uma conquista de toda a sociedade porque promove a justiça social, com atendimento a todos os indivíduos com extrema eficácia. Estou muito feliz devido a inauguração de um lugar que salvará vidas, por meio de procedimentos efetuados em aparelhos de última geração”, disse Wilson Reis.



Já o governador Cláudio Castro elogiou a reforma realizada nas dependências do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Castro salientou também que as obras darão mais dignidade à população.

“Quando nos unimos, nossas habilidades são multiplicadas, e a consequência desse trabalho são os resultados apresentados aqui hoje”, finalizou o governador.