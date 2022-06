Caxias anuncia construção de área de lazer no segundo distrito - Divulgação

Caxias anuncia construção de área de lazer no segundo distritoDivulgação

Publicado 29/06/2022 20:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu início à construção de mais uma área pública de lazer no segundo distrito. O programa de melhorias dos bairros beneficiará, desta vez, os moradores do bairro Vila Maria Helena. O evento aconteceu na esquina da Avenida Laranjal com a Rua Parapeuna e contou com a presença do prefeito Wilson Reis e do secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo.



Feliz com o lançamento de obras, o aposentado João Antônio Martins, de 71 anos, declarou que são muito importantes as obras de revitalização no bairro.

“A construção da praça vai oferecer melhor qualidade de vida aos moradores da nossa região. Assim, além de ajudar a tornar o local mais bonito, uma academia ao ar livre pode ser a motivação ideal para aqueles que não fazem exercício nenhum. É preciso aliar a questão social a outros fatores que gerem bem-estar, como ambientes de recreação, parquinho, entre outras ações necessárias”, exemplificou Martins.



Logo em seguida, a dona de casa Maria Aparecida Soares, de 48 anos, complementou a fala do aposentando explicando que, além da promoção do bem-estar físico e mental da população, a construção da praça valorizará os imóveis do bairro.

“O que será feito na região irá nos ajudar muito. Nossas casas serão valorizadas com a construção. Além disso, as crianças e os jovens terão um lugar para se divertirem”, pontuou a moradora do bairro Vila Maria Helena.



Em sua fala, o prefeito Wilson Reis enfatizou que a construção de uma praça motiva a socialização dos moradores.

“Nós trabalhamos a fim de proporcionar à população momentos de convivência entre pais e familiares. A praça é um excelente local para a interação dos moradores, essencial para manter um bairro unido e saudável. Vale destacar que é preciso estimular o desenvolvimento das habilidades motoras e sociais das nossas crianças”, finalizou o prefeito de Duque de Caxias.