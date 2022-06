Doutores da Alegria - Divulgação

Duque de Caxias - “Anarriê, balancê”. As festividades juninas vão parte do retorno da programação cultural do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Nesta quarta-feira, 29, a partir das 14h, a direção da unidade traz de volta o projeto “Plateia Hospitalares”, do grupo Doutores da Alegria, que vai alegrar colaboradores, pacientes e familiares que estiverem na visita.

Os atores vão divertir o público com várias atividades nos corredores e na recepção da administração. Está prevista também a apresentação da Orquestra Circônica.

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.