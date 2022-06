Nova área de lazer em Duque de Caxias - Gabriel Mendes/Divulgação

Nova área de lazer em Duque de CaxiasGabriel Mendes/Divulgação

Publicado 27/06/2022 18:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou mais uma área pública de lazer revitalizada. Localizada na Rua H, a Praça Jardim Paris, conhecida como Praça do Sabará, no Jardim Primavera, foi entregue pelo prefeito Wilson Reis e pelo secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo. Na noite anterior também foi anunciada no mesmo bairro a construção de uma grande praça na Avenida Laranjal, na esquina com a Rua Parapeuna.

Nova área de lazer em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação



O novo espaço público de lazer ganhou pista de caminhada e teve recuperado o sistema de iluminação com a instalação de luminárias de led. O campo de futebol ganhou nova grama sintética e alambrado. A praça recebeu equipamentos de ginástica, playground, tênis de mesa e futmesa, entre outras melhorias.



Além do prefeito Wilson Reis e do secretário João Carlos Grilo participaram da inauguração o deputado federal, Gutemberg Reis, estadual, Rosenverg Reis, vários vereadores e um grande número de moradores da localidade. ganhou pista de caminhada e teve recuperado o sistema de iluminação com a instalação de luminárias de led. O campo de futebol ganhou nova grama sintética e alambrado. A praça recebeu equipamentos de ginástica, playground, tênis de mesa e futmesa, entre outras melhorias.Além do prefeito Wilson Reis e do secretário João Carlos Grilo participaram da inauguração o deputado federal, Gutemberg Reis, estadual, Rosenverg Reis, vários vereadores e um grande número de moradores da localidade.

Nova área de lazer em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação



Em nome da comunidade falou a professora Marilene da Costa que mora ao lado da praça há mais de 30 anos. Ela agradeceu pela reforma da área. Em nome da comunidade falou a professora Marilene da Costa que mora ao lado da praça há mais de 30 anos. Ela agradeceu pela reforma da área.

“Todos, da Prefeitura, estão de parabéns, tanto o prefeito Wilson Reis, quanto todos que trabalharam no local que, a partir de agora, vai servir para o lazer e o divertimento de moradores de todas as idades”.

Nova área de lazer em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação