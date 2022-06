Hospital de Saracuruna promove almoço junino - Divulgação

Publicado 25/06/2022 17:34

Duque de Caxias - A direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes realizou um almoço junino para todos os funcionários da unidade. Foi oferecido aos profissionais um cardápio especial voltado para a culinária das festas típicas que ocorrem no mês de junho. A ação teve o objetivo de promover a união e a integração dos trabalhadores da unidade de saúde.



Foram preparadas refeições como sopa de ervilha, cozido com legumes, acelga com milho, salsichão, e doces típicos como curau, arroz-doce e bolo. No refeitório, a maioria dos colaboradores vestiam roupas quadriculadas e demonstravam com um sorriso no rosto e muita animação a importância de ações que visam a harmonia e o bom relacionamento.

Para a enfermeira Elisângela Alevato, iniciativas como estas são fundamentais para que prevaleça no ambiente de trabalho a boa relação entre os membros de todas as equipes.

“É um momento muito especial para todos nós. Eu me sinto honrada em fazer parte de um grupo de trabalho unido e atuante sempre preocupado em oferecer o seu melhor”, contou Alevato.



Já o diretor de Enfermagem, Fábio Neves, afirmou que busca promover ações que incentivam os profissionais da unidade. Neves salientou que datas festivas ajudam a promover o senso de pertencimento e o espírito de cooperação entre as equipes.

“Tudo foi feito com muito capricho a fim de garantir momentos de integração”, finalizou.