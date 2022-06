Duque de Caxias faz limpeza de rios e canais - Divulgação

Publicado 24/06/2022 12:47

Duque de Caxias - Com uma área territorial de mais de 467mil km², o município de Duque de Caxias é cortado por 59 rios e canais. Apesar do serviço de limpeza e desassoreamento ser realizado regularmente pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e por órgão estaduais, em períodos de chuvas fortes, principalmente durante o verão, várias regiões dos quatro distritos são afetadas. Nessas condições algumas áreas ainda são prejudicadas com transbordamentos e alagamentos de ruas em bairros e comunidades cortadas pelos rios e canais, principalmente nos horários de maré alta.



Pensando nisso, nos últimos cinco anos, a Prefeitura de Duque de Caxias intensificou o trabalho de prevenção a enchentes, limpou e desassoreou mais de 300 quilômetros de rio e canais. O Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em parceria com a Prefeitura, também vem atuando com o programa Limpa Rio. Importantes obras de infraestrutura já foram concluídas e outras ainda estão em andamento para evitar os transtornos. São obras de canalização, de micro e macrodrenagem com a implantação de rede primária urbana e sistemas que abrangem córregos, rios, canais e galerias de maior porte.

Em algumas regiões, durante o serviço de limpeza dos cursos d'água são retirados detritos de grande volume que, acumulados, provocam a retenção das águas durante as chuvas fortes, transbordamentos e alagamentos.

“Durante a limpeza dos rios e canais de Duque de Caxias são retirados do leito e das margens grande quantidade de objetos, como sofás, geladeiras, fogões, armários e troncos de árvores, além de garrafas pet, jogadas pelos moradores, apesar do nosso trabalho de conscientização junto a população dessas regiões”, destaca o secretário João Carlos Grilo.



Canalização



Em Saracuruna, no segundo distrito, a Prefeitura canalizou mais de um quilômetro do Canal Farias. O Canal Caboclo, que corta o centro da cidade e deságua no Rio Meriti, será canalizado em toda sua extensão. As obras do primeiro trecho, de 960 metros, estão em andamento com recursos federais. As obras da segunda fase, até o bairro Trezentos, na divisa com o município de São João de Meriti, será realizada com recursos estaduais. Ao todo, serão 3,2 km de canalização.



Disque Limpeza

Subordinada à Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, a Superintendência de Limpeza Urbana vem trabalhando regularmente na coleta de lixo nos quatro distritos. O recolhimento é feito três vezes na semana no Centro e nos distritos de Campos Elíseos, Imbariê e Xerém. Em alguns bairros, como nos centros urbanos, a coleta é realizada mais de uma vez por dia.



Para ajudar a população e evitar o descarte irregular de detritos e entulho em terrenos baldios, às margens dos rios e canais do município foi implantado, em 2017, o serviço Disque Limpeza. A SLU mantém à disposição dos moradores os telefones 2674-9090 e 2674-9017 para denúncias, solicitação de coleta de lixo e retirada de entulho. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.