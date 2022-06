Funcionários da Fazenda Paraíso, em Caxias, fazem treinamento - Divulgação

Publicado 24/06/2022 12:24

Duque de Caxias - Funcionários e colaboradores que atuam na Fazenda Paraíso, no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, concluíram, o treinamento de noções básicas de combate a incêndio ministrado pela Defesa Civil Municipal e o Processo Apell, de Campos Elíseos. Durante dois dias seguidos, 35 participantes receberam noções importantes de prevenção e combate a incêndio, com o uso de equipamentos como mangueiras e extintores, além de materiais de fácil combustão e líquidos inflamáveis.

Para o superintendente de Defesa Civil, André Xavier, o curso foi fundamental para garantir um atendimento seguro aos internos e um melhor ambiente de trabalho para os colaboradores.

A Fazenda Paraíso, inaugurada no final do ano passado, é considerada um dos maiores centros de recuperação de dependentes químicos do país. O local conta com alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. Em breve, será inaugurado um canil público e um cemitério para cães e gatos nas dependências da Fazenda.