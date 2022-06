Duque de Caxias recebe 1º fórum de artesãos - Divulgação

Publicado 24/06/2022 10:35

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) vai participar do 1ª Fórum Municipal de Artesãos de Duque de Caxias, que vai ocorrer no dia 27 de junho (segunda-feira), de 08h às 17h, no Auditório do Colégio Pedro II, localizado na Avenida Doutor Manoel Reis, 501, Vila Meriti, em Duque de Caxias. Realizado pela Federação do Artesanato do Rio de Janeiro (FAERJ), o Fórum tem o propósito de fortalecer o artesanato caxiense, estimulando políticas públicas e propondo ações em benefício do artesão e seus empreendimentos.



A reunião vai acontecer de forma presencial e irá debater os seguintes temas: Legitimar o mestre-artesão com seu trabalho para conservação e difusão da identidade cultural do município; Rejeição da análise submetida ao artesão, não pela matéria-prima, e sim pela técnica; Inclusão de portadores de necessidades especiais e pessoa com deficiência para obterem a Carteira Nacional do Artesão; Renovação automática sem necessidade de nova avaliação; Centro de Referência do Artesanato estadual e municipal; Isenção do ICMS para vendas de artesanato com incentivo para lojas colaborativas e Eleição para a Secretaria Executiva do Fórum Municipal do Artesão de Duque de Caxias.

A meta da Faerj é fechar a série de fóruns com a primeira Feira de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, em setembro, com a participação de 2.750 artesãos expondo seus trabalhos.



Essa feira é o grande desafio de Nea Mariozz, presidente da Faerj, servidora pública da Secretaria Estadual de Fazenda, com mais de 40 anos de experiência na área da Administração Pública e passagem também pela Secretaria Estadual de Turismo. Ela luta pela cadeia produtiva do artesanato fluminense, que gera renda para muitas famílias e movimenta a economia do estado.



No 1º Fórum Municipal de Artesãos do Rio de Janeiro, Nea falou sobre a importância de ouvir os artesãos e conhecer suas necessidades e dificuldades.

“Não se pode sentar atrás de uma mesa e fazer gestão. Gestão se faz com quem tá na ponta“, exaltou Nea, cuja forte e empenhada atuação em favor do artesanato fluminense conquistou o apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, por meio da secretária Danielle Barros. “Quanto mais juntos estivermos, mais fortes nós seremos. Nossa arte pode muito colaborar para este modelo de estado com que sonhamos e ainda perseguimos”, exaltou Danielle durante o evento.

Para participar do 1ª Fórum Municipal de Artesãos de Duque de Caxias, acesse o formulário de inscrição clicando no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc12P40ITuUxxoL98cSADudoW3y6mVLzJK_T1H9jjvDCbRhkA/viewform