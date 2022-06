Câmara de Caxias outorga moções aos capelães civis e militares - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 22/06/2022 10:29

Duque de Caxias - Em 21 de junho, é comemorado no Estado do Rio de Janeiro, o Dia do Capelão Civil e Militar e, para marcar a data, no dia 20, o vereador Michel Vila Nova (PSDB), juntamente com a presidente da Associação de Capelania Eclesiástica do Brasil (Ajupceb), pastora Cleide Oliveira, entregaram Moções de Aplausos aos capelães e missionários, no plenário da Câmara de Duque de Caxias.

“Esta homenagem é mais que merecida tendo em vista que os capelães fazem um trabalho de grande relevância para a sociedade, um trabalho que objetiva, em primeiro lugar, o amor e o carinho ao próximo”, destacou o vereador Michel Vila Nova. A cerimônia teve início com uma oração feita pela missionária Mary Francis. Em seguida, a missionária Sônia, entoou um hino de louvor que foi acompanhado pelos presentes.



O capelão tem a missão de levar o cuidado espiritual e emocional às pessoas em hospitais, presídios, abrigos e outros locais onde existam vulnerável ou algum tipo de necessidade.

“Capelania é dar assistência religiosa, é amar o nosso próximo. É direcionar aquele que precisa. É entrar em lugares que muitos não querem entrar”, disse a presidente da Ajupceb, pastora Cleide Oliveira.



Ela também explicou que o trabalho passou por grandes desafios na pandemia. “Confesso que fiz a capelania durante toda a pandemia na porta do presídio. Naquele lugar onde não se conseguia entrar, mas conseguia alcançar vidas de uma outra forma”.

Para os capelães realizarem o trabalho voluntário em hospitais e penitenciárias precisam estar aptos, por isso, os cursos de Capelania são obrigatórios e essenciais. À mesa, pastores e missionários falaram sobre as suas atuações no município.



O vereador Michel Vila Nova fez questão de ressaltar a parceria da Câmara com a capelania. “Agradeço ao presidente Celso do Alba que prontamente nos atendeu e cedeu o dia e o espaço para que pudéssemos realizar este evento. Os capelães fazem visitas a hospitais, em universidades, escolas, presídios, etc. e esta data não poderia passar desapercebida”.



Para os capelães realizarem o trabalho voluntário em hospitais e penitenciárias precisam estar aptos, por isso, os cursos de Capelania são obrigatórios e essenciais. À mesa, pastores e missionários falaram sobre as suas atuações no município.