Maternidade de Santa Cruz da Serra completa dois anosDivulgação

Publicado 20/06/2022 19:07 | Atualizado 20/06/2022 19:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, celebrou os dois anos de funcionamento da Maternidade de Santa Cruz da Serra, nesta segunda-feira (20). Para comemorar a data, a direção da Unidade Materno Infantil realizou um coffe break musical e reuniu autoridades, amigos, colaboradores e trabalhadores.



Segundo a diretora-geral da Maternidade, drª Ana Tereza Derraik Barbosa, o município de Duque de Caxias, quando instalou a unidade, foi muito feliz em sua proposta.

“Eu estou na unidade há, aproximadamente, dois meses. Desde quando cheguei, encontrei uma unidade de saúde muito bem estruturada e planejada”.

Derraik ainda salientou que a maternidade aliou duas grandes características que proporcionam assistência à saúde da mulher.

“A unidade possui um atendimento baseado na evidência científica, com um atendimento de excelência técnica associado a um atendimento respeitoso e pautado na humanização. É uma alegria muito grande comemorar este momento”, contou a diretora-geral.



Corroborando a fala da gestora da unidade, a dona de casa Vitoria Souza da Silva, de 19 anos, disse que o atendimento no momento do parto de sua filha, Aurora Souza de Oliveira Santos, de 1 mês e 1 dia, foi marcado pela sensibilidade e o carinho.

“Foram muito gentis comigo na hora do parto. Colocaram música pra eu me acalmar. Foi tudo tranquilo”, contou a moradora de Xerém.



Muito feliz em poder celebrar os dois anos de funcionamento da maternidade, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, declarou que há dois anos foi entregue à população do município uma unidade de saúde que tornou-se referência para gestantes na Baixada Fluminense.

“É uma grande vitória para todos nós”, finalizou o prefeito.