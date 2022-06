Construção do novo hospital de Xerém, em Duque de Caxias - Reprodução Facebook

Construção do novo hospital de Xerém, em Duque de CaxiasReprodução Facebook

Publicado 20/06/2022 18:38

Duque de Caxias - A administração municipal lançou as obras do novo Hospital de Xerém que ficará às margens do acesso principal do bairro, na Rua Pastor Manoel Avelino de Souza. A cerimônia contou com a participação do governador Cláudio Castro. O local atenderá adultos e crianças, poderá realizar pequenos procedimentos cirúrgicos e terá área de isolamento.



O hospital contará com salas de classificação de risco, assistência social, coleta, vacina, sutura, curativos, raio-x, ecocardiograma, ultrassonografia, consultórios, salas amarela e vermelha, de odontologia e ginecologia.

Construção do novo hospital de Xerém, em Duque de Caxias Divulgação/Gabriel Mendes

“Esta unidade irá servir aos moradores do bairro e seu entorno, além dos usuários da Rodovia Washington Luis, que fica aqui perto. Será uma melhora significativa na área de Saúde para toda a região”, informou o prefeito Wilson Reis.



O governador Cláudio Castro elogiou a parceria entre o município e o Estado facilitando o atendimento das necessidades da população.

“É impressionante o que a força dessa parceria tem feito bem para Duque de Caxias. Só para este Hospital serão investidos R$ 28 milhões. Conseguimos isto com uma parceria ampla que, além da Prefeitura e do Governo do Estado, conta com o Governo Federal, Câmara Municipal, representantes da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa”, ressaltou o governador.



Além do governador e do prefeito, também estiveram presentes ao evento de lançamento o deputado estadual Rosenverg Reis, o deputado federal Gutemberg Reis, vereadores e representantes do Executivo Municipal.