Caxias Shopping recebe temporada do espetáculo circense Abracadabra com participação dos irmãos Hypolito - Roberto Filho/Divulgação

Publicado 17/06/2022 13:25

Duque de Caxias - O Reder Circus se apresenta pela primeira vez no Caxias Shopping com o espetáculo ‘Abracadabra - Um circo musical de Frederico Reder’. Com mais de 50 artistas no palco, o mega espetáculo ainda conta com a participação dos irmãos ginastas Diego e Danielle Hypolito.

A produção reúne trapezistas voadores, malabaristas e acrobatas que se apresentam em números que exigem força, destreza e precisão, a exemplo de acrobacias em tecido, performances no trapézio aéreo e quatro truques de ilusionismo. O “Globo da Vida”, em oposição ao tradicional “Globo da Morte”, é uma atração à parte, com oito motociclistas numa veloz disputa por cada centímetro dentro da estrutura metálica. O público poderá apreciar também o talento dos vencedores do reality Canta Comigo da Rede Record - Camila e Pablo Braunna, que se apresentam acompanhados de uma orquestra ao longo de todo o espetáculo. Com capacidade para 900 pessoas, a lona climatizada conta com um telão de 100 metros quadrados e cenários multicoloridos, iluminados por 250 refletores.



"O show Abracadabra é uma homenagem às crianças de todas as gerações, desde quem brinca em 2022 até as que moram na memória dos adultos", afirma Frederico Reder, idealizador do espetáculo.

Local: Caxias Shopping - Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias - RJ



Sessões: Quintas e Sextas às 20h | Sábados, Domingos e Feriados às 15h, 17h30 e 20h.



Horários para o Feriado de Corpus Christi:

QUI | SEX - 15h, 17h30 e 20h

SÁB | DOM - 15h, 17h30 e 20h



Capacidade: 900 lugares.

Acessibilidade: O espaço possui acessibilidade, garantindo e priorizando o livre acesso de idosos e portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida.



Classificação etária indicativa: Livre. Menores de 18 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais.



Estacionamento: De acordo com tabela do Caxias Shopping



Temporada: A partir de 11 de junho de 2022.



Valor dos ingressos ABRACADABRA – temporada DUQUE DE CAXIAS



Setor Bronze: Inteira R$ 60,00 | Meia- Entrada R$ 30,00



Setor Prata: Inteira R$ 80,00 | Meia-Entrada R$ 40,00



Setor Ouro: Inteira R$ 100,00 | Meia-Entrada R$ 50,00



Setor Diamante: Inteira R$ 160,00 | Meia-Entrada R$ 80,00



Meia-entrada: Obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.



