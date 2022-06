Projeto Seeduc + Perto chega em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 15/06/2022 12:30

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, esteve nesta terça-feira, 14, no CIEP Jornalista Sandro Moreyra, localizado na Av. Jornalista Moacir Padilha, em frente à sede da Prefeitura, no bairro Jardim Primavera, para prestigiar a primeira edição deste ano do Programa “Seeduc + Perto” no município. O projeto é organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e leva diversos tipos de atendimentos gratuitos para a comunidade, alunos, professores e funcionários das escolas estaduais participantes.



A Secretaria Estadual estabeleceu parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias para os eventos do programa que ocorrerem na cidade. A Fundec e a Secretaria Municipal de Saúde cederam funcionários que ofereceram uma série de serviços. Técnicos de enfermagem aplicaram vacinas contra a gripe, testes para Covid-19 e glicose, além de aferição de pressão arterial. A Fundec ofereceu serviços de beleza.

“É muito importante para nós, da Prefeitura de Duque de Caxias, participar de iniciativas como essa, que visam levar ações sociais para a população. Todos ganham com ações assim”, declarou o prefeito Wilson Reis.



Nesta quarta-feira (15/06) mais uma ação da “Seeduc + Perto” está programada para ocorrer em Duque de Caxias. Desta vez será no CIEP Cora Coralina, no Km 12 da Av. Gov. Leonel de Moura Brizola, na Cidade dos Meninos, entre as 10h e 16h.