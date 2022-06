Artesanato - Reprodução internet

Publicado 14/06/2022 15:00

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, aderiu ao Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PFAF). A iniciativa é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC). O programa tem como objetivo capacitar artesãos para o mercado e promover feiras de artesanato pelo Estado do Rio de Janeiro, estimulando dessa forma, a economia local e contribuindo para o incentivo do turismo aos municípios.

São 46 municípios participantes, incluindo Duque de Caxias. Os artesãos selecionados de cada município, passarão por duas etapas. Na primeira fase do programa, os profissionais de artesanato vão receber um curso voltado para empreendedorismo e marketing. Esta fase vai servir também como uma forma de mapear os profissionais deste segmento. Na segunda etapa, os artesãos que concluírem o curso vão poder participar efetivamente da feira.

O cadastramento dos artesãos ao PFAF começou em 06 de junho e vai até 08 de julho, e pode ser feito de forma on-line, por meio do link: https://forms.gle/JASwuQWB9rpieChB7 , ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, de segunda a quinta, das 10h às 15h. A SMCT está localizada na Rua Major Frazão, antigo 181, 6ª andar, Jardim 25 de Agosto – DC.

Para o artesão caxiense que optar por fazer o cadastro on-line há também um tutorial explicando passo a passo o preenchimento do formulário por meio do link: https://drive.google.com/file/d/1T4vK6PHE2xBtftd6_9J6oyrC9rZORlTV/view