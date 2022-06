Praça Ulysses Guimarães em Duque de Caxias - Divulgação

A praça está localizada próxima ao Shopping e Universidade Unigranrio, entre as ruas Aílton da Costa, Major Frazão e Professor José de Souza Herdy, na área onde durante décadas funcionou a 59ª Delegacia Policial, que se transferiu para a Rua General Dionísio, no mesmo bairro.

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias lançou um novo espaço de lazer que deverá ser um dos grandesda cidade. No bairro Jardim 25 de Agosto, a Praça Ulysses Silveira Guimarães, é um espaço em três níveis ligados por rampas e escadas, com área de contemplação, mesas e bancos de concreto para encontros e alimentação, além de canteiros, iluminação de led, espaço para a instalação de cafeteria e outros estabelecimentos.

“Aqui existiu um prédio que cumpriu sua função social, com trabalhadores que deram a vida por nós. Parabéns aos nossos policiais”, exaltou o prefeito Wilson Reis durante a inauguração, que reuniu diversos membros do secretariado municipal e representes do legislativo da cidade, além do deputado estadual Rosenverg Reis e do federal Gutemberg Reis.

Também foi inaugurada no mesmo dia, a estátua daquele que dá nome a praça, o ex-deputado Ulysses Guimarães. O político, que morreu no dia 12 de outubro de 1992 em um acidente aéreo em Angra dos Reis, presidiu a última Assembleia Nacional Constituinte e liderou diversas campanhas pela redemocratização do país.

“Além de área de lazer, esta praça, criada em homenagem a um grande democrata conhecido como Sr. Constituinte, será um grande ponto de encontro para se debater os grandes temas de forma democrática, com todos exercendo seu direito a soberania”, afirmou na inauguração o presidente da Câmara Municipal, Celso do Alba.

Para encerrar a inauguração, um show da banda caxiense Valve deu o tom da outra vocação da nova praça, que servirá de palco para shows de talentos locais e deverá torná-la um dos grandes points da cidade.