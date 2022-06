Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 11/06/2022 11:22

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai anunciar neste sábado, 11, o início das obras de construção de uma escola, uma creche e uma UBS – Unidade Básica de Saúde - no bairro Bom Retiro, no segundo distrito. O anúncio será feito às 17h, pelo prefeito Wilson Reis, junto com o secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, na esquina das ruas Guarará e Santa Fé.

A nova escola terá seis salas de aula, biblioteca, sala de informática, sala de professores, quadra coberta, bicicletário e sanitários adaptados para pessoas com deficiência. A creche atenderá a crianças de zero a 11 meses, além da Educação Infantil, terá salas para atividades, espaço de integração, playground, brinquedos infantis, sala multiuso, entre outras dependências para garantir o conforto e um ambiente adequado à aprendizagem. Já a UBS terá cinco consultórios, sala de coleta, sala de curativo, sala de vacina, consultório odontológico e farmácia.

As obras serão realizadas pela Prefeitura, através de parceria com os governos federal e estadual.