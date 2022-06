Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 09/06/2022 14:48

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense, está arrecadando agasalhos que serão doados para instituição social que atua em comunidades do entorno. Até 26 de junho, os itens poderão ser depositados na caixa coletora, disponível próximo à Empada Regional. Para incentivar a participação na campanha, o Caxias Shopping firmou uma parceria com o Super Star Park durante o período da promoção. A pessoa que doar 10 peças de roupas no Espaço Cliente poderá retirar 1 passaporte para se divertir no parque.

Ao final do período, as doações serão entregues para a ASPA - Ação Social Paulo VI, instituição que desenvolve ações de cunho educacional e de acompanhamento social a famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti.

“A cada campanha solidária, ficamos mais conectados com o nosso propósito de fazer a diferença e contribuir para o desenvolvimento social da região. Mais uma vez, convidamos nossos clientes para participarem desta ação e, assim, contribuírem para que as famílias do entorno possam ter mais conforto nos dias mais frios que virão”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.