III Colégio da PM em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 09/06/2022 14:42

Duque de Caxias - Devido ao bom resultado na 14ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil – ONHB, a equipe de alunos do 8º Ano de Escolaridade do lll Colégio da Polícia Militar – Percy Geraldo Bolsonaro recebeu o certificado de participação, nesta quarta-feira, 8. A olimpíada é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido pelo Departamento de História por meio da participação de docentes, alunos de pós-graduação e de graduação.



De acordo com a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, a equipe é bastante comprometida com os estudos.

“Os estudantes do 8º Ano do Ensino Fundamental II, orientados pelo professor Bruno Machado, participaram da Olimpíada e concluíram as fases 1, 2 e 3 com carga horária de aproximadamente 24 horas. É a primeira vez que participamos deste evento promovido pela UNICAMP. Temos muito orgulho desta equipe que empenhou-se bastante a fim de construir uma aprendizagem significativa. Parabéns a todos os envolvidos”, finalizou a comandante.