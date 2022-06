Hospital de Saracuruna realiza simulado de atropelamento - Divulgação

Hospital de Saracuruna realiza simulado de atropelamentoDivulgação

Publicado 08/06/2022 16:42

Duque de Caxias - Foi um sucesso o simulado realizado pelos profissionais de saúde do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (Hospital de Saracuruna), na manhã desta quarta-feira (08). O treinamento foi de atendimento a vítimas de um suposto atropelamento em ponto de ônibus. O “socorro” aconteceu na parte externa do hospital e contou também com voluntários do Processo Apell que ajudaram na triagem de vítimas.

Hospital de Saracuruna realiza simulado de atropelamento Divulgação



O treinamento contou com cerca de 40 profissionais da unidade de saúde, como médicos, equipes de enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas. As vítimas foram classificadas pelo estado de gravidade e encaminhadas para atendimento nas áreas de prioridade do hospital (vermelha, amarela, verde). O atendimento para triagem foi feito em área segura com encaminhamento para o início do tratamento. As “vítimas” foram voluntários maquiados e com ferimentos cenográficos. O treinamento contou com cerca de 40 profissionais da unidade de saúde, como médicos, equipes de enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas. As vítimas foram classificadas pelo estado de gravidade e encaminhadas para atendimento nas áreas de prioridade do hospital (vermelha, amarela, verde). O atendimento para triagem foi feito em área segura com encaminhamento para o início do tratamento. As “vítimas” foram voluntários maquiados e com ferimentos cenográficos.

Hospital de Saracuruna realiza simulado de atropelamento Divulgação



O Núcleo de Educação Permanente do hospital busca continuamente o aperfeiçoamento da equipe multiprofissional com o objetivo de fornecer para a população um atendimento de excelência. O simulado promoveu integração realística entre as equipes, o que colabora diretamente para o alcance desse objetivo.

O Núcleo de Educação Permanente do hospital busca continuamente o aperfeiçoamento da equipe multiprofissional com o objetivo de fornecer para a população um atendimento de excelência. O simulado promoveu integração realística entre as equipes, o que colabora diretamente para o alcance desse objetivo.