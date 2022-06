Caxias discute melhorias para agendamento de consultas por telefone - Divulgação

Publicado 08/06/2022 10:57

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias realizou, nesta terça-feira (07), no auditório do Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), um encontro com as direções administrativas das Unidades de Atenção Básica (UBS), Unidades Pré Hospitalares (UPH), Centro Municipal de Saúde (CMSDC), Hospital Infantil Ismélia da Silveira, Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM) e Hospital Municipal Duque.

O encontro, que foi conduzido pelas diretoras dos departamentos de Atenção a Saúde (DAS), Drª Célia Guerra, e de Atenção Primária (DAP), Drª Flávia Costa, teve como pauta principal alinhar as marcações de consultas junto ao Serviço de Consulta Programada, “Callcenter”, visando a melhoria do serviço prestado pela Secretaria Municipal de Saúde.