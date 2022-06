Teste do Pezinho em Duque de Caxias - Divulgação

Teste do Pezinho em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/06/2022 12:55

Duque de Caxias - Dia 06 de junho é comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias promove, nesta quinta-feira, 09/06, atividades no Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher – CRAESM, localizado em Xerém.

O CRAESM realiza cerca de 40 testes por semana. O exame é realizado há mais de 20 anos no local, desde quando a unidade abrigava a Maternidade Municipal de Xerém. Os testes são realizados às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8hs. Não precisa de agendamento, basta os responsáveis levarem o bebê que o exame é realizado. O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher está localizado à Rua 25 de Agosto, na Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento na unidade é feito de segunda a sexta-feira, das 7hs às 17hs, e, aos sábados, das 7hs às 12hs.



Confira outras unidades da rede de saúde do município que realizam o Teste do Pezinho:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias:

Segunda a sexta-feira, das 7hs às 10hs



* UPH Pilar:

Terça e sexta-feira, das 8hs às 10hs

* UPH Imbariê:

Segunda e quinta-feira, das 8hs às 10hs

* UPH Saracuruna:

Quinta e sexta-feira, das 8hs às 10hs

* UPH Parque Equitativa:

Segunda, quarta e sexta-feira, das 8hs às 10hs

* UPH Campos Elíseos:

Quinta-feira, das 8hs às 10hs

O Dia Nacional do Teste do Pezinho foi criado com o objetivo de informar a população sobre a importância da realização do teste e sua obrigatoriedade para todos os recém-nascidos. O Teste do Pezinho é o nome popular dado à coleta de sangue no calcanhar dos recém-nascidos para a identificação precoce de doenças metabólicas, genéticas e infecciosas que, quando tratadas precocemente, possibilitam o desenvolvimento físico e mental adequado às crianças.