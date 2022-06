Caxias faz parceria com Incor-SP - Divulgação

Caxias faz parceria com Incor-SPDivulgação

Publicado 06/06/2022 12:34

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, a transformação do Hospital São José no futuro Hospital do Coração tem feito a Secretaria Municipal de Saúde buscar referências em institutos renomados em cardiologia em todo o país. Na última sexta-feira, 03, o cardiologista Dr. Antônio Manoel de Oliveira, representando a administração municipal, visitou o Instituto do Coração da Universidade de São Paulo (USP), onde teve um encontro com o professor e Doutor Fábio Jatene, titular de Cirurgia Cardíaca da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Conselho Diretor do Instituto do Coração (Incor).

O encontro marcou o início de uma grande parceria, que vai unir os conhecimentos e experiências dos profissionais do Incor ao grande projeto de criação do Hospital do Coração de Duque de Caxias.

A Prefeitura, com o apoio do Governo do Estado e Governo Federal, entregará a população, em breve, uma unidade de saúde totalmente voltada para os cuidados com o coração. No local, os pacientes terão acesso ao que há de mais moderno em cardiologia e tratamentos para as doenças do coração.