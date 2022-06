Secretaria de Saúde de Duque de Caxias apresenta prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2022 - Divulgação

Publicado 02/06/2022 14:28

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde para prestação de contas referentes ao 1º quadrimestre/2022 (janeiro a abril). Conforme a Lei Complementar nº 141/2012 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 459/2012, a pasta precisa apresentar ao Legislativo um relatório detalhado da gestão da Saúde.

“O percentual de aplicação em ações e serviços públicos de Saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências foi de 24,06%, quando, constitucionalmente, o mínimo é de 15%”, destacou a subsecretária Flávia Alves.



Para o enfrentamento específico à Covid-19, o destaque foi para o Hospital Municipal São José, adquirido pela Prefeitura e inaugurado em maio de 2020, para ser referência no tratamento do coronavírus. O encerramento das atividades específicas ocorreu em 23/04/22. No total, foram 730 procedimentos, neste 1º Quadrimestre, englobando internações em UTI, leitos clínicos, altas e outros procedimentos. De janeiro a abril/2022, a ocupação dos leitos caiu de 53,5% para 3,80%.

Conforme o relatório, o Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo realizou 3.574 cirurgias eletivas e emergenciais. A Maternidade de Santa Cruz da Serra (janeiro/abril) atingiu 16.869 procedimentos como consultas e internações, parto cesáreo, parto normal com obstetra e com enfermeira obstetra, wintercuretagem, laqueadura de trompas gestantes e teste de orelhinha externo/interno.Na UPA 24h (Walter Garcia) foram feitas 39.675 consultas classificadas entre Emergência (prioridade imediata); Urgência (alta prioridade); Pouca urgência (média prioridade) e Não urgência (baixa prioridade). Na UPA Beira Mar, foram 39.280 atendimentos. Em funcionamento desde 19/11/21, as UPH’s Parque Lafaiete e Sarapuí registraram, respectivamente, 29.960 e 27.225 atendimentos classificados nos mesmos itens.Já o Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher (CRAESM) realizou 54.592 atendimentos em diversas especialidades. Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) II e IV e o Centro de Fisioterapia Lourival Franco alcançaram 98.246 consultas e exames.A Policlínica Municipal registrou 135.204 atendimentos em diversas especialidades. O Hospital Municipal do Olho (Júlio Cândido de Brito) fez 468.670 procedimentos oftalmológicos. Já o Hospital Infantil Ismélia Silveira realizou 20.866 atendimentos entre consultas, internações e cirurgias. As Unidades pré-hospitalares de Saracuruna, Parque Equitativa, Campos Elíseos, Pilar, Imbariê e Xerém totalizaram 319.943 atendimentos ambulatoriais e de emergência e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 6.605 atendimentos no 1º quadrimestre/2022.No Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, chegaram ao total de 5.042 as atividades hospitalares/internações. Desde janeiro até o mês de abril, foram realizadas 11.569 consultas e demais procedimentos.Finalizada a apresentação, foi aberto espaço para as manifestações dos presentes. Representando a UBS José de Freitas, na Vila Operária, Maria do Socorro, questionou o serviço de call center já que muitos usuários não conseguem agendar as consultas por meio dele.A diretora do Sindicato de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Duque de Caxias (Sintaxe/DC), Márcia Carvalho, apontou a necessidade de contratação de mais profissionais já que vários equipamentos públicos de saúde foram construídos e/ou ampliados. Com ela, também estiveram presentes os diretores do Sindicato, Paulo Loi e Márcia Tores.O vereador Alex da Juliana do Táxi, que é relator da Comissão de Saúde, também pontuou as questões acima, chamando a atenção para as particularidades de cada região.