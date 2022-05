Câmara de Caxias realiza entrega de medalhas para lideranças evangélicas - Divulgação

Publicado 31/05/2022 15:41

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou, nesta segunda-feira, 30, uma solenidade para a entrega da 1° Medalha Pastor Júlio Henrique Gomes, projeto de autoria do presidente da Casa, Celso do Alba. A iniciativa é destinada para as pessoas que dedicam sua vida ao ensino do evangelho.

Nesta primeira entrega foram homenageados: os Pastores Claudio Duarte, Pr. Joel da Silva, Pr. Francisco Libório, Pr. Maurício Costa, Pr. Josemar Cavalcanti, Pr. Lenilson Costa da Silva, Pr. Gleison Evaristo, Pr. Eliseu Gomes, Pr. Ananias José da Silva, Pr. Romildo Cordeiro. Ednaldo José dos Santos, Pastora Leila Celis e Maria de Fátima Nascimento, Presbítero Alex de Paula e a Assembleia de Deus do Pantanal representada pelo Pr. Saulo Reis e pelo Pr. Jubilato Eliseu de Matos e Primeira Igreja Assembleia de Deus no Gramacho; Pr. Sebastião Ferreira Pinto representado pelo Pr. Presidente Alisteu Garcia.

"É uma grande honra poder homenagear com esta medalha estes irmãos em Cristo", disse Celso do Alba.

A cerimônia contou com a presença do deputado federal Gutemberg Reis e do deputado estadual Rosenverg Reis, além de diversos representantes do legislativo caxiense e lideranças religiosas.

Pastor Júlio Henrique Gomes

Nascido em 15 de Julho de 1917, em Campos dos Goitacazes, converteu-se ao evangelho em 10 de Outubro de 1940. Chegou em Duque de Caxias na década de 40 consagrado a Pastor em 1957. Em 1961, assume a presidência da Assembleia de Deus no Centro de nossa cidade. Em sua gestão, emancipou e organizou diversas igrejas da Assembleia de Deus. Fundou juntamente com Pastor Cândido Rodrigues a ADECEN Centenário, que hoje é pastoreada pelo Pastor Daniel Rodrigues. Foi um dos fundadores da CEADER e recebeu em 1960 com o título de cidadão duquecaxiense.