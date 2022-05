Caxias promove Dia no Parque da Taquara - Divulgação

Publicado 30/05/2022 18:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, promoveu a 4ª edição do ‘Dia no Parque’, com diversas atividades para os visitantes do Parque Natural Municipal da Taquara, como trilhas conduzidas, dança, oficina de artesanato e palestra sobre gastronomia funcional. O evento acontece uma vez ao mês, sempre no último sábado, com o objetivo de integrar a comunidade com a unidade de conservação, além de garantir o lazer e práticas de educação ambiental. A ideia é apresentar às pessoas tudo o que é possível ser feito nas unidades, tanto de maneira individual como coletiva.

Na ocasião, são apresentados e expostos os materiais feitos por produtores e artesãos da Taquara ajudando a fomentar a economia local. A cada edição o projeto promove oficinas de conhecimento, palestras, trilhas ecológicas, atividades infantis e várias outras iniciativas.

Quem quiser saber mais informações sobre a programação e eventos do Parque pode acessar o conteúdo pelas redes sociais, no Instagram, em @parquenaturalmunicipaltaquara , e no Facebook, em https://www.facebook.com/Parque-da-Vida-Parque-Natural-Municipal-da-Taquara-DC-104738485085611/.