Comitiva caxiense esteve no MéximoEliakin Moura/Divulgação

Publicado 30/05/2022 08:19

Duque de Caxias - Uma comitiva intersetorial da Prefeitura de Duque de Caxias esteve no México, na semana passada, para firmar convênios e estabelecer parcerias no país com empresas e instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos nas áreas de educação e tecnologia. O grupo composto pelo coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, Antônio Carlos, a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Joyce Marques Correa, e a diretora de programas e projetos educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Arlene Cavalini do Nascimento.



Entre vários pontos, o destaque da viagem foi a assinatura do termo aditivo que autorizou a criação da Casa Fundec Duque de Caxias na Universidade Autônoma de Guadalajara. O equipamento será criado no campus da Universidade, onde serão oferecidos cursos de cultura brasileira e língua portuguesa. Na universidade, outros temas de cooperação foram discutidos, como intercâmbio de alunos, certificação conjunta e a criação de um mestrado em educação e novas tecnologias. A cerimônia de assinatura contou com a presença do Embaixador do Brasil no México, Fernando Coimbra, e do presidente da Câmera de Comércio México Brasil (CAMEBRA), Miguel Ruíz.



A comitiva de Duque de Caxias também esteve na Embaixada Brasileira no México, onde apresentou o projeto da Casa Fundec a ser implantada naquele país e recebeu o apoio do Centro Cultural Brasil México para a sua criação. A equipe também marcou presença na CAMEBRA, onde Duque de Caxias já tem um assento no Conselho, e firmou um convênio de colaboração entre aquela instituição e a FUNDEC. O convênio oficializou a Fundação como um órgão consultor da CAMEBRA para realização de missões especiais, conferências e projetos na área de tecnologia.



Outro acordo foi firmado pela comitiva intersetorial de Duque de Caxias com a prefeitura de Zapopam, município turístico que faz fronteira com Guadalajara. O prefeito Juan José Frangie Saade assinou um termo de colaboração com a FUNDEC para pesquisar os interesses em comum de Zapopam e Duque de Caxias, visando um acordo que as tornem cidades-irmãs e, com isso, promovendo entre elas cooperação estratégica e internacionalização de negócios. Presente à assinatura do termo, estava o cônsul honorário do Brasil em Guadalajara, Jesus Guerrero Santos, com outras autoridades.



A equipe apresentou nesta semana os resultados da viagem ao prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, que elogiou os resultados obtidos pela equipe.

“Este foi o primeiro passo para a construção de um futuro ainda melhor para nosso município”, declarou o prefeito