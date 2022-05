Escola Firjan Sesi - Paula Johas/Divulgação

Publicado 27/05/2022 09:47

Duque de Caxias - O projeto social Centro Esporte Educação está de volta. A nova edição do projeto oferece atividades esportivas e educacionais aos alunos de escolas da rede pública de ensino, com idade entre 6 e 14 anos, em Duque de Caxias. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Firjan SESI e a Petrobras, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, democratizando o acesso à prática do esporte para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.



Durante o contraturno escolar, os estudantes participarão de aulas de xadrez, futsal ou handebol e reforço em português e matemática, de segunda a sexta-feira. Também haverá atividades quinzenais voltadas para o desenvolvimento das competências socioemocionais. O objetivo do projeto é contribuir para o aprimoramento de habilidades motoras, cognitivas sociais e emocionais dos alunos dessas regiões.



Os polos de atuação do Centro Esporte Educação serão: escolas municipais Paulo Freire e Elisabete de Azevedo Dias Brandão, em Macaé; escola municipal Campos Elíseos, Ciep 318 Paulo Mendes Campos e Ciep 229 Cândido Portinari, em Duque de Caxias; escolas municipais Professora Dilza da Silva Sá Rego e Amanda Pena de Azevedo Soares, em Maricá; e escolas municipais Luzia Gomes de Oliveira e Professor Pedro Alves de Araújo e Igreja Evangelho e Cristo, em Itaboraí.



O projeto integra o Programa Petrobras Socioambiental e é desenvolvido no entorno das unidades da empresa.

"É muito gratificante estabelecer parcerias como essa com a Firjan SESI, contribuindo para assegurar a permanência de crianças e adolescentes na escola e melhorando a aprendizagem e o desempenho escolar”, aponta Marcela Levigard, gerente de Projetos Sociais da companhia.



A Lei de Incentivo ao Esporte, do governo estadual do Rio, é um instrumento legal que fomenta eventos e projetos esportivos em todo o estado.

“Poder ser o elo entre grandes empresas que convergem esforços na formação do cidadão, por meio do esporte, é muito gratificante. É impressionante o poder de transformação quando conseguimos parcerias como esta”, destaca João Rodrigues, superintendente da secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro.



Para Eliane Damasceno, coordenadora da Divisão de Projetos Integrados de Responsabilidade Social da Firjan, a iniciativa fortalece o relacionamento entre o território, projeto e a empresa.

“A integração da saúde física, emocional e educacional, por meio do incentivo, nos mostra que ele pode ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento social”, afirma.



Poderão participar do projeto Centro Esporte Educação alunos matriculados nas unidades de ensino contempladas pelo projeto, conforme disponibilidade de vagas. As inscrições deverão ser feitas diretamente nas escolas. O prazo de execução é de 12 meses.