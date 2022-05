Formandos do Teatro Armando Mello, em Caxias - Divulgação

Publicado 26/05/2022 18:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está convidando para as apresentações gratuitas das turmas de formandos do Curso de Iniciação Teatral 2022, do Teatro Municipal Armando Mello (TEMAM), localizado na Av. Frei Fidélis, s/nº - Shopping Center de Duque de Caxias (em frente ao ponto do Meier X Caxias).

Os espetáculos, que acontecem nos finais de semanas 28/05 (sábado), 29/05 (domingo), 04/06 (sábado) e 05/06 (domingo), marcam o final do ano letivo. Os alunos aprovados na prova pública - montagem e apresentação de um espetáculo – estão aptos a receber os certificados de conclusão do curso.

O curso de Iniciação Teatral, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, é inteiramente gratuito e tem como público-alvo adolescentes (13 a 17 anos) e adultos (acima de 18 anos). Os candidatos inscritos passam por processo de seleção, que consiste em entrevista, avaliação de leitura, teste de palco e redação.

Inaugurado em 1968, o teatro Armando Melo inaugurou a primeira sala pública de espetáculos de Duque de Caxias. O espaço, conhecido como Temam, tem capacidade para cem pessoas na plateia.

PROGRAMAÇÃO

TURMA DE ADOLESCENTES

Peça: "Balei na Curva"

Texto: Júlio Conte

Direção: Guedes Ferraz

Dias: 28/05 (sábado) e 29/05 (domingo)

04/06 (sábado) e 05/06 (domingo)

Horário: 16 horas. Entrada gratuita.

O espetáculo “Bailei na Curva” foi criada sobre a metáfora do Golpe versus a Revolução. Difícil não se emocionar com a história do Brasil contada sob o ponto de vista de crianças resgatando a memória daqueles anos. Um grupo de jovens que vivenciou na infância o golpe de 64 tenta construir sua identidade no momento em que a retomada do processo democrático no país põe fim a um silêncio de 20 anos.

"Memória de um tempo em que lutar por seu direito é um defeito que mata" (Gonzaguinha).

TURMA DE ADULTOS

Peça: “Salada Completa”

Texto: Criação coletiva

Direção: Guedes Ferraz

Dias: 28/05 (sábado) e 29/05 (domingo)

04/06 (sábado) e 05/06 (domingo)

Horário: 19 horas. Entrada gratuita.

O espetáculo “Salada Completa” é um programa de TV que mistura esquetes cômicas, denúncia, defesa do consumidor, sátira de debate político, comerciais, novelas dramáticas, propagandas, cantores bregas e um Festival de Teatro do Absurdo. O espetáculo foi construído a partir da leitura de vários textos, improvisações e criação coletiva, e uma cuidadosa observação do humor que é produzido e consumido na internet, resultando numa satisfatória integração dos alunos.

Local: Teatro Municipal Armando Mello (TEMAM)

Endereço: Av. Frei Fidélis, s/nº - Shopping Center de Duque de Caxias

(em frente ao ponto do Meier X Caxias) - Centro – DC.