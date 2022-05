Prefeitura de Duque de Caxias conquista certificado de regularidade fundiária - Divulgação

Publicado 26/05/2022 17:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias conseguiu renovar o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do município para o período de maio a novembro de 2022. A informação foi dada pela presidente do IMPDC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias), Marcelle Fabiano, e a diretora de Contabilidade do Instituto, Letícia de Castro, durante reunião com o prefeito Wilson Reis, nesta quarta-feira (25/05), na sede da Prefeitura, em Jardim Primavera. O documento foi emitido no dia 16/05 e estará válido até 12/11.



A renovação periódica do CRP deve acontecer a cada semestre. Com o certificado positivo, o município pode celebrar novos acordos, contratos, convênios, ajustes e empréstimos, realizar transferências voluntárias de recursos pela União, liberar recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.

O documento em dia garante, ainda, a regularização dos repasses e descontos feitos aos servidores para encaminhamento junto ao IPMDC, o que, futuramente, resultará em recursos para aposentadorias e pensões desses mesmos servidores. Entre outras coisas, o CRP atesta que o ente federativo cumpre as regras constitucionais e infraconstitucionais, visando a boa gestão do Regime Próprio de Previdência Social e o cumprimento da missão de pagar os benefícios previdenciários concedidos e a conceder.