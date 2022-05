O evento acontecerá no próximo sábado (12/03), de 11 às 15h, no Bangu Shopping, na Zona Oeste - Foto: Divulgação / 10º RJPET

Publicado 25/05/2022 16:27

Duque de Caxias - O Caxias Shopping vai realizar a Feira de Adoção PET em parceria com a instituição Gatinhos da Praça. A ação acontece neste sábado, 28 de maio, das 10h às 14h e tem como objetivo encontrar um lar para animais resgatados das ruas e vítimas de maus-tratos.

Diversos cães e gatos vão estar disponíveis para adoção no Parcão, espaço do shopping dedicado e equipado para os cães se reunirem, além de ter filtro de água pet, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca. O Parcão está localizado próximo à Americanas Express. A feira de adoção irá ocorrer todo 4º sábado do mês e a ONG garante castração gratuita para os animais quando atingirem a idade mínima para o procedimento.

Para levar um pet para casa é necessário preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Ainda, os interessados em ter um novo amigo em casa vão passar por uma entrevista com os organizadores.

O Gatinhos da Praça foi criado em 2019 com o intuito de resgatar, cuidador e arranjar um lar para os gatinhos que eram abandonados em uma praça. Hoje já são mais de 200 animais adotados por diferentes família.

Feira de Adoção PET no Caxias Shopping

Data: 28 de maio (sábado)

Horário: das 10h às 14h

Local: Parcão - Próximo à Americanas Express