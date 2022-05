Cláudio Castro fala sobre ação policial na Vila Cruzeiro - Divulgação

Cláudio Castro fala sobre ação policial na Vila CruzeiroDivulgação

Publicado 26/05/2022 17:59

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias recebe a visita do governador Cláudio Castro, nesta sexta-feira, 27, a partir das 14h, para uma agenda de lançamentos e visitas às obras que acontecem na cidade nas áreas da saúde, infraestrutura e urbanismo. O prefeito Wilson Reis acompanhará a comitiva do Governo Estadual junto a lideranças e representantes do Executivo e Legislativo municipal.

A primeira agenda está prevista para acontecer às 14h, com o início das obras no Hospital Municipal São José, que será transformado no Hospital do Coração. Na unidade, localizada à Rua Nobre de Lacerda, na Vila Flávia, a população fluminense vai ter acesso ao que há de mais moderno em tecnologia e equipamentos para o tratamento de doenças cardiovasculares. O prédio, inicialmente estruturado para atender pacientes contaminados pela Covid-19, será reformado. O projeto contempla ainda a construção, ao lado do prédio atual, de um grande bloco cirúrgico e de Centros de Terapia Intensiva.

Em seguida, o grupo irá para a Avenida Dr. Manoel Teles, no centro do município, onde será lançada a segunda fase das obras no Canal Caboclo, a maior obra de infraestrutura da Baixada Fluminense. Com recursos dos governos federal e estadual, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está canalizando 2.260 metros do Canal Caboclo, no trecho da Linha Vermelha até o bairro Trezentos, no limite com São João de Meriti. Nesta segunda fase serão 1.300 metros canalizados. Para realização da obra, a Secretaria Municipal de Urbanismo promoveu a desapropriação de moradias construídas às margens do canal. Para facilitar a manutenção serão construídas pistas laterais e travessias que melhorarão a circulação de veículos na área.

Na Comunidade Parque Vila Nova, o governador e o prefeito darão início às obras de construção de um novo conjunto residencial. Serão erguidos três blocos de prédios com 12 pavimentos cada, sendo divididos em dois blocos exclusivamente residenciais e um de uso misto, com pavimento térreo voltado para a atividade comercial. Serão 423 unidades habitacionais com áreas internas de aproximadamente 50m², sendo 12 unidades adaptadas para pessoas com deficiência e 12 lojas com aproximadamente 25m². Os três blocos contarão com elevadores e áreas de uso comum.

Finalizando a agenda, o grupo visitará as obras de reforma do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Na unidade de saúde, uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado está garantindo o investimento de mais de R$ 30 milhões nas obras de reforma geral. Entre os itens reformados estão a troca do piso de todos os pavimentos, reforma dos banheiros, instalação de sistema de incêndio, construção de rampa de emergência, troca de elevadores do hall, instalação de sistema de captação de energia solar e instalação de ar-condicionado.