Publicado 25/05/2022 15:52

Duque de Caxias - Desde 2006, no dia 25 de maio, fãs de quadrinhos, games, super-heróis, tecnologia e demais assuntos relacionados à cultura pop, comemoram o Dia do Orgulho Nerd ou Dia do Orgulho Geek. Em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, promove nesta quinta-feira, 26, o evento “Dia do Orgulho Nerd”, na Praça do Pacificador (Centro).



Todas as pessoas que passarem pela Praça do Pacificador, das 10h às 16h, poderão participar de diversas atividades gratuitas, envolvendo o universo nerd:

- Oficina de Mangá

- Oficina de Tirinhas

- Stand de Fotos (com cenário e adereços)

- Espaço do Leitor: Gibiteca

- Exposição de Sagas, Mangás e HQs

- Distribuição de acessórios

- Venda de produtos Nerds, e muito mais.

As inscrições para as oficinas acontecem no próprio local, para os turnos da manhã e da tarde. O espaço de leitura e o stand de fotos estarão disponíveis durante todo o evento.



O Dia do Orgulho Geek, como também é conhecido, é comemorado em homenagem a data de estreia do primeiro filme da franquia Star Wars, lançado em 25 de maio de 1977 nos Estados Unidos. Desde 2017, a biblioteca municipal promove a data.



Serviço:

“Dia do Orgulho Nerd”

Data: 26/05, quinta-feira

Horário: 10h às 16h

Local: Praça do Pacificador - Centro de Duque de Caxias (Em frente a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola)

Evento Gratuito

Realização: Prefeitura de Duque de Caxias / Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT)