Caxias realiza Fórum contra Feminicídio - Divulgação

Publicado 24/05/2022 10:25

Duque de Caxias - A primeira edição de 2022 do Fórum Permanente Contra o Feminicídio de Duque de Caxias ocorreu na manhã desta segunda-feira, 23, no plenário da Câmara Municipal da cidade. Após o início da pandemia da Covid-19, esta foi a primeira edição presencial do Fórum, que é uma iniciativa do Poder Executivo e Legislativo municipal em parceria com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM/DC), cuja titular é a Drª Fernanda Fernandes. O evento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura.



Abrindo as atividades, o prefeito Wilson Reis elogiou as ações do Fórum e a todos que dele participaram.

“Qualquer iniciativa de combate a violência contra a mulher é importante e merece nossos aplausos. Em mulher não se bate nem com uma flor”, afirmou o prefeito, que destacou o aumento do registro de casos de agressões contra mulheres com a pandemia. “Com os homens ficando mais tempo em casa, muitas mulheres passaram a ser mais agredidas física e emocionalmente”, ressaltou.



Para este problema, Alcineia Oliveira, diretora de educação da Fundec, apresentou uma possível solução.

“A Fundec é a principal instituição que temos para devolver dignidade a estas mulheres, que se sentem desamparadas por não ter como se manter sozinhas. A Fundação tem 101 cursos profissionalizantes gratuitos e, agora, vamos priorizar as vagas que teremos disponíveis para mulheres vítimas de violência, que nos forem indicadas pela DEAM ou pelos outros órgãos parceiros do Fórum que a elas oferecem acolhida. Assim, elas terão soluções para geração de emprego e renda”, anunciou Alcineia.



A Drª Fernanda Fernandes elogiou a novidade apresentada pela Fundec.

“Eu havia proposto isto na última edição do evento. Isto prova o quanto um Fórum como esse é importante para a busca de soluções no combate ao feminicídio e a violência contra a mulher”. A delegada lembrou da forma como o fórum foi criado e de sua importância. “Quando eu me tornei titular da DEAM de Caxias, em 2019, me surpreendi com o alto índice de feminicídio e violência contra a mulher na cidade. Tínhamos 1.100 registros de casos em janeiro daquele ano. Me reuni com representantes do executivo municipal para buscar formas de reduzir o feminicídio na cidade e, desde então, a Prefeitura não parou de fazer campanhas com este tema”.



Ela concluiu apresentando dados alarmantes: “O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou dados que demonstram que, em 2021, uma mulher ou menina sofre algum tipo de abuso a cada 10 minutos e uma delas é vítima de feminicídio a cada sete horas. Temos de continuar com o tema em pauta sempre. Para isso, também é ótima a inciativa de prosseguir com a transmissão ao vivo pela internet dos eventos do fórum, que começou a ser feito com a pandemia. Assim levamos o fórum a todo o município e todos podem acompanhar”, destacou a Dª Fernanda.



O próximo evento do fórum deverá acontecer em agosto, no Teatro Raul Cortez.