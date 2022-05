Águas do Rio em campanha do Maio Amarelo - Divulgação

Águas do Rio em campanha do Maio AmareloDivulgação

Publicado 23/05/2022 13:45

Duque de Caxias - Durante a última semana, a Águas do Rio abordou o tema do movimento ‘Maio Amarelo’ durante os Diálogos Diários de Segurança (DDSs), que são conversas realizadas todos os dias com os colaboradores, antes do início do expediente. A campanha tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Os encontros de conscientização sobre o tema aconteceram nas unidades de Duque de Caxias, Belford Roxo, Magé e São João de Meriti. Apenas nessas cidades, circulam uma frota de cerca de 130 veículos da Águas do Rio.

Erico Souza, técnico de Segurança do Trabalho com atuação em Duque de Caxias, ressalta que o conhecimento adquirido sobre segurança no trânsito deve ser adotado diariamente tanto no trabalho quanto incorporado em suas vidas pessoais. “O ‘Maio Amarelo’ nos ajuda a fomentar essa cultura de segurança, para que a gente possa diminuir as estatísticas de acidentes, colaborando para um trânsito mais seguro”, destaca o técnico, que distribuiu para funcionários fitas amarelas, em alusão à campanha que utiliza o laço amarelo como símbolo.

“A campanha do ‘Maio Amarelo’ e esse bate-papo no DDS são muito interessantes para reforçar os riscos que corremos ao ter certas atitudes ao volante e os cuidados que como agir corretamente no trânsito, evitando acidentes. São coisas simples como usar o cinto de segurança, por exemplo, que salva vidas”, analisa o agente de saneamento da Águas do Rio, Alberto de Assis.