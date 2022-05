Nova área de lazer em Duque de Caxias, no bairro de Campos Elíseos - Divulgação

Publicado 20/05/2022 19:33 | Atualizado 20/05/2022 19:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está construindo uma grande área de lazer no bairro Campos Elíseos, no segundo distrito. A nova praça, localizada na Rua Pedro Toledo, vai ocupar uma área construída de 5.476m². Construído pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil o novo espaço público de lazer vai beneficiar moradores do bairro e localidades vizinhas.

A nova praça terá quadra poliesportiva, campo de futebol de grama sintética, quadra de futevôlei, futmesa, playground, academia para terceira idade, Skate park, conjunto de mesas e bancos de concreto, pista de caminhada e estacionamento para mais de 20 veículos, entre outros equipamentos.