Publicado 19/05/2022 17:47

Duque de Caxias - O plenário da Câmara de Duque de Caxias recebeu a Folia de Reis Flor do Oriente, grupo que completou 150 anos. Eles foram homenageados pelo vereador Alex Freitas (SD) com a Moção de Congratulações e com a Medalha Francisco Carlos Maciel. Seus integrantes também receberam moções e títulos.



“É uma história da nossa cidade. A gente tem que incentivar a cultura. É o reconhecimento da luta deles de manter a tradição, passando por gerações. Estou feliz e emocionado. É muito gratificante”, justificou o vereador a sua homenagem.

Flor do Oriente recebe homenagem em Caxias Divulgação

A Folia de Reis Flor do Oriente é uma das mais antiga do Brasil em atividade e está na sua quinta geração. Fundada em 1872, em Minas Gerais, e com sede em, tem a responsabilidade de manter viva a tradição que chegou ao Brasil no século XVI com a colonização. Tombada em 2016 como Patrimônio Cultural e Imaterial do município, agora a Folia de Reis recebe mais um reconhecimento.“Isso representa uma conquista, uma vitória. Há muitos anos, minha família luta por qualquer que seja o reconhecimento e conseguimos agora, dentro desta Casa. Acreditamos que, daqui por diante, seremos mais notados”, disse o mestre Rogério Silva de Moraes, agradecendo a iniciativa do vereador Alex Freitas.O presidente da Comissão Fluminense de Folclore e padrinho da Folia de Reis Flor do Oriente, Afonso Furtado, contou um pouco da história do grupo, dos amigos e mostrou o quanto é importante manter a tradição.