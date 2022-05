Podem ser doados agasalhos, casacos, cobertores e mantas - Reprodução internet

Publicado 19/05/2022 17:02

Duque de Caxias - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias iniciou a campanha de doação de agasalhos, roupas e cobertores deste ano, em que o inverno promete ser um dos mais rigorosos dos últimos tempos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já a Defesa Civil Municipal começa a sua campanha na próxima semana, em parceria com a Associação das Empresas de Campos Elíseos (ASSECAMPE) e voluntários do Processo Apell. Ambas estão com postos de arrecadação em vários locais da cidade.

A campanha está recebendo blusas, casacos, roupas de lã, jaquetas, calças, meias, luvas, toucas, cachecóis, cobertas, mantas, edredons e calçados fechados. Lençóis e roupas de cama também são bem-vindos. As roupas devem estar em bom estado para uso imediato, com zíperes funcionando e tendo todos os botões. No caso de sapatos, eles devem estar com os cadarços, caso sejam deste tipo, e luvas e meias devem estar com pares completos.

Para doar basta se dirigir aos seguintes postos de arrecadação:

Sede da Prefeitura – Alameda Esmeralda 206, Jardim Primavera

Sede da SMASDH - Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 25 de Agosto

Fundec – Instituto Zeca Pagodinho- Rua Carlos Mateus, 54, Xerém

CRAS Beira Mar - Rua Francisco Alves, S/Nº, Parque Beira Mar

CRAS Maria José Carrilho Moreira - Rua Pinto Lira, S/Nº, Engenho do Porto (em frente ao Ibiza Fest)

CRAS Jardim Gramacho - Av. Pistóia, S/Nº (próximo ao CIEP 218)

CRAS Pilar - Av. Presidente Kennedy, LT 10 / QD 46

CRAS Jardim Primavera - Rua Vicente Celestino, 615, Jardim Primavera

CRAS Figueira - Rodovia Washington Luiz, S/Nº, (próximo à E. M. Walter Russo)

CREAS Figueira - Rodovia Washington Luiz, S/Nº (próximo à E. M. Walter Russo)

CRAS Parada Morabi - Av. Hélio de Oliveira, S/Nº

CRAS Xerém - Av. Nóbrega Ribeiro, 15, Mantiquira

CRAS Centenário - Complexo de Assistência Social, Rua Manoel Vieira, S/Nº

CREAS Centenário - Complexo de Assistência Social, Rua Manoel Vieira, S/Nº

CRAS Vila Maria Helena - Rua Antenor Resende, 100

CREAS Vila Maria Helena - Rua Antenor Resende, 100

Casa Brasil Imbariê – Avenida Coronel Sisson, LT 15 e 16 / QD 02