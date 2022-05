Anúncio de construção da creche - Divulgação

Publicado 17/05/2022 18:55

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, anunciou na noite desta segunda-feira (16/05) que vai iniciar as obras de uma nova creche, que se chamará Elias Lazaroni, no bairro Jardim 25 de Agosto. O anúncio foi feito com a presença de membros do secretariado e do Legislativo municipal, no local onde a creche será erguida: a Praça João Lazaroni, também conhecida como Praça da Pedreira.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grillo, a creche vai ter oito salas de aula, refeitório, fraldários e banheiros infantis - inclusive para portadores de necessidades especiais (PNE) -, entre outras instalações. “Adaptamos o nosso projeto para creches municipais para adequação ao espaço que temos disponível aqui. Vai ser ótimo para esta região. Ela vai atender a 160 alunos”, explicou o secretário.

A secretária de Educação, Roseli Duarte, se emocionou com o anúncio e destacou o quanto a obra será importante para a área. “Já temos uma creche perto daqui, mas a região tem uma demanda muito grande para este serviço. A nova creche vai atender não só os trabalhadores daqui, como também os moradores da Vila Operária e do Beira-Mar, que são próximos”, esclareceu Roseli.

O prefeito Wilson Reis cumprimentou a todos os presentes e ressaltou a importância de equipamentos como as creches para o município. “Esta é uma das prioridades de nosso governo. Cuidar de nossas crianças é construir o futuro de Duque de Caxias e precisamos de espaços como este para cuidar delas enquanto suas mães estão trabalhando pelo sustento das famílias”, afirmou o prefeito.